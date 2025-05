Mattarella, calciatori esempio per i giovani, siate responsabili

agenzia

Questo è un valore sulle vostre spalle

ROMA, 13 MAG – “Rammentate sempre, come è stato detto e come ben sapete, che siete riferimento per tanti giovani del nostro Paese e degli altri Paesi da cui provenite. Il vostro comportamento è esemplare per i ragazzi e per i giovani. Questo è un valore sulle vostre spalle, sulle vostre capacità di campioni, sulla vostra responsabilità”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, durante l’incontro con le squadre finaliste della Coppa Italia, Milan e Bologna. Mattarella ha poi sottolineato “quanto vi sia di etico nei campioni che sono visti come riferimento da parte di tanti ragazzi nel nostro paese. Ragazzi e ragazze, perché anche lo sport del calcio femminile sta crescendo, come è noto, e questo dimostra come sia un fenomeno intorno al quale si raccoglie la nostra comunità nazionale”.

