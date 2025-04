Mattarella, con semplificazione digitale si impoverisce lessico

agenzia

Lavoro giornalisti prezioso per evitare spinta a omologazione

ROMA, 03 APR – “Il quarantesimo anniversario di nascita della Comunità Radiotelevisiva Italofona ricorre in un tempo di grandi trasformazioni, nel quale la trasmissione della conoscenza è più che mai debitrice nei confronti dei mondi dell’informazione e della comunicazione. Il lavoro degli operatori e dei giornalisti della Comunità Radiotelevisiva Italofona è prezioso in questa stagione in cui la lingua spinta all’omologazione e all’impoverimento operato attraverso i processi di semplificazione dei media digitali, tende a ridurre la ricchezza del lessico. Le comunità italofone presenti nei diversi Paesi rappresentano vivai fecondi di moltiplicazione degli stimoli culturali della civiltà italica”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente della Comunità, Mariangelo Timbal.

