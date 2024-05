Mattarella, conflitti divorano risorse, costruire la pace

agenzia

L'appello del Capo dello Stato alle Nazioni Unite

NEW YORK, 06 MAG – “Pace e Sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza l’altra. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale che divorano enorme risorse nella corsa agli armamenti, sottraendole allo sviluppo. L’appello alla costruzione delle condizioni necessarie per la pace e per porre fine ai conflitti non potrebbe essere più necessario e urgente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

