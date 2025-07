Mattarella: “Contro eventi climatici, non bastano assicurazioni, serve la prevenzione dello Stato”

l'appello

l messaggio del presidente della Repubblica all’assemblea annuale dell’Ania

«L’attività assicurativa assolve a una funzione sociale, contribuendo alla coesione della società italiana, anzitutto attraverso strumenti che rendono possibile ripartire in maniera efficace su ampie collettività gli oneri degli eventi anomali, proponendosi, inoltre, quale attrice di stabilità finanziaria, come protagonista negli investimenti di lungo periodo e nel contributo alla sostenibilità del debito pubblico nazionale». Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato all’assemblea annuale dell’Ania.E anche per questo, «la limitazione dell’impegno dello Stato nella copertura di alcune tipologie di calamità – ha proseguito il capo dello Stato – derivanti da eventi climatici estremi rende ancora più rilevante la protezione assicurativa, circostanza che non esonera, naturalmente, le istituzioni dagli obblighi della prevenzione».Inoltre, ha osservato infine Mattarella, «il crescere dei bisogni in ambiti come la previdenza e l’assistenza sanitaria, con il divario rispetto alle risorse pubbliche destinate, si colloca nella medesima tendenza».

