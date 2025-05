Mattarella, ‘difesa europea sfida cruciale per poter incidere’

agenzia

'Colmare con urgenza i ritardi accumulati da decenni'

BRUXELLES, 21 MAG – “Ci troviamo a dover colmare con urgenza i ritardi accumulati nel corso di decenni in cui gli Stati membri non hanno saputo convergere su scelte condivise per rafforzare la capacità di difesa comune”. La politica di sicurezza e difesa comune “non può non essere adeguatamente sviluppata. È, quest’ultima, una sfida cruciale per una Ue che voglia affermarsi quale soggetto geopolitico capace di incidere su scala planetaria: un attore globale deve saper governare sfide strutturali di portata globale, stabilendo rapporti strutturati e proficui con tutti i Paesi del mondo”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ai commissari Ue.

