Mattarella, diritto al lavoro obiettivo irrinunciabile

agenzia

Lotte sindacati contribuito a plasmare modello sociale europeo

ROMA, 16 LUG – “Da oltre un secolo, le lotte del movimento sindacale hanno concorso a plasmare il modello sociale europeo, riferimento per i diritti di tutti i lavoratori nel mondo. L’effettività del diritto al lavoro e alla retribuzione necessaria per un’esistenza libera e dignitosa sono state ragione e motore di progresso, coesione, di libertà, di civiltà. Sono obiettivi irrinunciabili, tanto più nel contesto di sconvolgimenti geopolitici, climatici, innovazioni tecnologiche, mutamenti che riguardano non solo i sistemi produttivi ma la stessa dimensione antropologica”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del XX Congresso Confederale della CISL.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA