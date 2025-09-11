Mattarella, diversità è valore che rende più forte la società

agenzia

"Consolida la struttura sociale di ogni Paese"

ROMA, 11 SET – La tutela delle minoranze e la loro presenza “è un patrimonio che arricchisce i nostri due paesi li rende più capaci di essere nella dimensione europea che stiamo vivendo da protagonisti, davvero capaci di comprendere come si cresce e come si sviluppa, perché la diversità è un valore che rende più forti, consolida la struttura sociale di ogni paese”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Capodistria, seconda tappa della sua visita in Slovenia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA