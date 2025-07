Mattarella e Crosetto consegnano 16 aquile ai neo piloti Top gun

agenzia

Cerimonia nella base di Decimonannu in Sardegna

CAGLIARI, 02 LUG – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto hanno presieduto, all’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), sede dell’International Flight Training School, la cerimonia di consegna dei brevetti a 16 allievi piloti che hanno completato il loro percorso di addestramento nelle scuole. I piloti che hanno ricevuto le aquile turrite fanno parte di un gruppo più ampio di 67 allievi, appartenenti all’Aeronautica italiana e altri corpi armati e a forze aeree straniere, che hanno terminato l’iter per il conseguimento del brevetto di pilota. Solo alcuni però inizieranno il loro percorso di Top gun nella scuola Ifts del sud Sardegna, inaugurata nel 2022 e dalla quale sono già usciti già 140 piloti di caccia. Gli altri proseguiranno il loro percorso addestrativo in altre specialità: alcuni saranno destinati a Frosinone per gli elicotteri e a Pratica di Mare per i trasporti. L’International Flight Training School di Decimomannu, polo di eccellenza a livello internazionale nel campo dell’addestramento avanzato al volo, è una realtà frutto di una sinergia tra Aeronautica e Leonardo con una forte connotazione internazionale. Attualmente è in grado di soddisfare la crescente domanda di formazione avanzata di piloti militari italiani e di 12 paesi alleati, a cui se ne aggiungeranno altri due a breve, tra cui gli Stati Uniti.

