Mattarella, il lavoro è diritto, dignità, inclusione

agenzia

E non è un caso che di lavoro parli l'articolo 1 della Carta

ROMA, 09 MAG – “Il lavoro è un diritto, è dignità, è inclusione. E non è un caso che di lavoro parli l’articolo 1 della nostra Costituzione, facendone il fondamento della nostra Repubblica. Così come l’articolo 3 aggiunga non soltanto che ogni cittadino ha eguale dignità, ma che lo Stato deve assicurare che venga rimosso quel che la ostacola”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al “Civil Week” rivolgendosi ad una ragazza, Beatrice, che lavora a PizzAut’.

