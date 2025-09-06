Mattarella, il mondo ha bisogno dell’Ue per centralità diritto

agenzia

Contro straripante peso corporazioni mondiali

ROMA, 06 SET – “Il mondo ha bisogno dell’Europa. Per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali – quasi nuove Compagnie delle Indie – che si arrogano l’assunzione di poteri che si pretende che Stati e Organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare”.Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel videomessaggio inviato al Forum Teha di Cernobbio.

