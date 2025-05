Mattarella, impegno Esercito punto di forza per Repubblica

agenzia

Grazie ai militari per costante operato al servizio della Patria

ROMA, 04 MAG – “La dedizione, l’impegno profusi dalle donne e dagli uomini dell’Esercito nel contesto internazionale così carico di instabilità e minacce, rappresentano un punto di forza per la Repubblica. Il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale, per far sì che si affermino i valori di pace e cooperazione propri alla Costituzione, sa di potersi avvalere di professionalità e di competenze di assoluto livello nelle proprie Forze Armate, così come per la cornice di sicurezza offerta nelle missioni presenti sul Territorio nazionale”. E’ quanto si legge in un messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 164° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano, al Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale C.A. Carmine Masiello. “In occasione del 164° anniversario dalla istituzione – si legge ancora nel messaggio – rivolgo l’omaggio della Repubblica alla memoria dei caduti e ai militari dell’Esercito il ringraziamento per il costante operato al servizio della Patria. In questa giornata di festa giungano a voi tutti, Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, personale civile dell’Esercito e alle vostre famiglie il saluto e l’augurio più calorosi. Viva l’Esercito, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA