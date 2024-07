Mattarella, impegno italiano per l’Alleanza contro la fame

agenzia

L'invito a partecipare del presidente del Brasile Lula

BRASILIA, 15 LUG – Con il presidente brasiliano Lula “abbiamo registrato con soddisfazione le consonanze che caratterizzano i lavori di due consessi multilaterali così rilevanti, il G7 e il G20. “Da parte mia ho ringraziato il Presidente Lula per la partecipazione al G7 di Borgo Egnazia e gli ho assicurato l’impegno italiano per il pieno successo del Summit G20 di Rio de Janeiro, a cominciare dal lancio dell’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa dopo il colloquio con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. “L’Italia, Paese che ospita la FAO e il Programma alimentare mondiale, ha invitato il Brasile a partecipare al Gruppo di lavoro del G7 sulla sicurezza alimentare. Ho ricambiato la fiducia invitando l’Italia ad aderire all’Alleanza Globale per la lotta alla fame e alla povertà che lanceremo in Brasile in occasione del G20”, ha detto il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, aggiungendo: “il ruolo pionieristico dell’Italia nei meccanismi di debt-for-food sarà molto prezioso per la nostra iniziativa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA