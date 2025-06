Mattarella, in alcune realtà le istituzioni lontane da periferie

agenzia

'Non luoghi' dove prevale un senso di abbandono e sfiducia

ROMA, 24 GIU – “In alcune realtà del nostro Paese, le periferie urbane sono veicoli di disuguaglianze ed emarginazione, “non luoghi” dove prevale un senso diffuso di abbandono e sfiducia, dove spesso le istituzioni appaiono lontane, con il rischio di acuire le fratture sociali, di vedere crescere l’illegalità, ostacolando così la crescita personale e collettiva delle persone, dissipando il futuro di bambini e giovani che vivono in questi contesti e, con essi, il futuro dell’Italia”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione della prima “Giornata nazionale delle periferie urbane”.

