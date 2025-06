agenzia

Incontro con premier Lussemburgo, Europa sempre più integrata

ROMA, 11 GIU – “Vorrei ringraziarla per farmi sentire davvero a casa mia, in realtà la nostra casa comune europea è sempre più integrata: ci sentiamo ovunque in Europa a casa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio con il premier lussemburghese Luc Frieden.

