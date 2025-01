Mattarella in visita a Militello Val di Catania, il paese in festa si veste di Tricolore: applausi per l’inaugurazione della scuola

L'EVENTO

Il capo dello Stato nella cittadina etnea per inaugurare un plesso scolastico appena restaurato

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Militello in Val di Catania per inaugurare il plesso scolastico “Pietro Carrera”, recentemente ristrutturato. E’ stato accolto, tra gli altri, dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dal ministro Nello Musumeci, dal prefetto Maria Carmela Librizzi, dal sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino e dal sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone.

Militello, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’umanità, per l’occasione si è vestita di Tricolore. La cittadina di poco meno di settemila abitanti, culla del tardo barocco del Val di Noto, nel cuore della provincia di Catania, si è svegliata sotto un cielo coperto e una temperatura gradevole, anche se a tratti il sole ha fatto capolino fra le nuvole.

Il programma prevedeva la cerimonia della deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, quindi a piedi il Capo dello Stato ha raggiunto il plesso scolastico Pietro Carrera – che fu frequentato anche dal popolare conduttore Pippo Baudo – per il taglio del nastro, a conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Un lungo applauso di numerose persone presenti all’esterno ha accompagnato il taglio del nastro del plesso scolastico dell’istituto onnicomprensivo statale Pietro Carrera che è stato ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche. La scuola come detto è la stessa che ha frequentato da ragazzo Pippo Baudo, originario del paese del catanese, come il ministro Nello Musumeci. Numerose persone hanno atteso a bordo strada e applaudito al passaggio del Capo dello Stato.

Il Capo dello Stato è già arrivato al Palazzetto dello sport per un incontro aperto al pubblico.