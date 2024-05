Mattarella, Italia impegnata per diritto di esistere di Israele

agenzia

Preoccupati da drammatici sviluppi nella Regione

ROMA, 14 MAG – “In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l’impegno dell’Italia affinché Israele possa esercitare in pace e sicurezza il proprio diritto inalienabile a esistere”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio, in occasione della ricorrenza dello Yom haAtzmaut, inviato al presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog,

