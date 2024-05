Mattarella, libertà di stampa per mantenimento democrazia

agenzia

Disinformazione è un pericolo

NEW YORK, 06 MAG – “Fronteggiamo oggi un pericolo ulteriore che mina il rapporto di fiducia con le istituzioni e tra i Paesi, quello della disinformazione. E’ di venerdì scorso la Giornata mondiale per la libertà di stampa che ammonisce, ogni anno, sul valore della libertà d’informazione per il mantenimento della democrazia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA