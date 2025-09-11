Mattarella, lieto che la pala del Carpaccio torni in Slovenia

agenzia

"La cultura costituisce elemento che unisce e riconnette storie"

CAPODISTRIA, 11 SET – “Carpaccio è uno degli artisti che rappresenta la profonda interconnessione tra la storia e la cultura dei nostri Paesi e sono molto lieto che proprio nei giorni scorsi, un’altra tela del Carpaccio, di intensa religiosità, la ‘Madonna col Bambino’ abbia trovato ricollocazione nel luogo per cui era stata originariamente concepita: la chiesa del convento di San Francesco a Pirano. La cultura costituisce elemento che unisce e riconnette storie, esperienze, rapporti umani. Non sarà mai elemento di contrapposizione: sarebbe come negare la sua funzione nella storia della civiltà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dal consiglio comunale di Capodistria.

