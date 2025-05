Mattarella, ‘l’Italia lavorerà con responsabilità con l’Europa

agenzia

'Nei cantieri aperti, dalla migrazione alla semplificazione'

BRUXELLES, 21 MAG – “Avete aperto molti cantieri che vanno nella giusta direzione: penso alle politiche migratorie, al processo di semplificazione e riduzione dei carichi amministrativi, alle proposte per mettere in atto le raccomandazioni dei recenti rapporti sul mercato unico e sulla competitività. In ciascuno di questi cantieri l’Italia e il suo Governo è pronta a lavorare con responsabilità e concretezza a fianco delle Istituzioni europee”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Collegio dei commissari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA