Mattarella, Marzabotto è il luogo che unisce tedeschi e italiani

agenzia

E non più quello che li separa, dice citando Rau nel 2002

ROMA, 29 SET – “In questa giornata, alla presenza del Presidente Steinmeier, possiamo affermare, con le parole pronunciate dal Presidente Rau nel 2002, che Marzabotto è divenuto luogo che non separa più tedeschi e italiani ma li unisce”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Marzabotto, per l’Ottantesimo anniversario dell’eccidio nazista. “Marzabotto e Monte Sole sono pietre angolari della Repubblica italiana. A ottant’anni da quei tragici giorni oggi avvertiamo più nitidamente che Marzabotto e Monte Sole sono simbolo e fondamenta dell’intera Europa, prova del nostro destino comune che, insieme, nei giorni scorsi, a Berlino come a Bonn e Colonia, abbiamo confermato di volere scegliere”, ha aggiunto il presidente.

