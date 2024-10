Mattarella, non consentire che tornino i divari territoriali

agenzia

In campo sanitario e nelle altre dinamiche di integrazione

ROMA, 15 OTT – “Viviamo trasformazioni profonde che incidono sulle strutture e sulla stessa sostenibilità del sistema di Welfare. Non possiamo consentire che tornino divari territoriali, generazionali e sociali, così in campo sanitario, così nelle altre dinamiche di integrazione sociale. Innovazione e progettualità debbono caratterizzare questo impegno, per dare attuazione, nel tempo, all’indirizzo costituzionale che pone al centro la persona e che assicura adeguata protezione sociale nel segno del diritto eguale, per chi si trova nel bisogno”. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio per il Forum “Welfare, Italia”2024

