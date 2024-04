Mattarella, piano Mattei vuole collaborazione paritaria

agenzia

Seguendo le esigenze definite dai Paesi africani

ACCRA, 05 APR – “La scelta del nome di Mattei per il piano che il governo italiano ha lanciato non è casuale perchè Mattei è stato davvero un amico dell’Africa occidentale, del continente intero contro ogni forma di sfruttamento coloniale, per una collaborazione sul piano paritario a tutela delle risorse locali e questo è l’obiettivo del piano Mattei. Il piano è quindi per una collaborazione secondo le indicazioni e le esigenze definite dai paesi del continente”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Accra, seconda tappa della sua visita in Africa, in un colloquio con il presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA