Mattarella, rafforzare l’Onu contro i vetero-nazionalismi

agenzia

Polarizzazione del sistema internazionale che nuoce alla libertà

NEW YORK, 07 MAG – “Spinte vetero-nazionalistiche, pulsioni neo-imperialiste se non neo-colonialiste, competizione tra potenze in luogo di cooperazione, ripropongono una polarizzazione del sistema internazionale che nuoce alla libertà e alla parità delle relazioni tra gli Stati e i popoli e mette a rischio la pace. E’ più importante che mai, allora, rafforzare le istituzioni multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA