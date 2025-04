Mattarella ricoverato a Roma per un impianto di pacemaker

agenzia

'Intervento programmato, le condizioni sono buone'

ROMA, 15 APR – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. Lo si è appreso al Quirinale dove si spiega che il presidente oggi ha lavorato ricevendo anche il presidente del Montenegro. Secondo quanto precisato da fonti mediche, il capo dello Stato è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per un impianto di pacemaker. Le medesime fonti spiegano che le sue condizioni sono buone. Il capo dello Stato si trova, si è appreso ancora, nel reparto di Roberto Ricci, primario di cardiologia del Santo Spirito.

