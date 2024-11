Mattarella, serve riequilibrio, più investimenti della Cina

agenzia

Quelli cinesi sono ancora al di sotto del potenziale

PECHINO, 09 NOV – “Abbiamo un interscambio che nell’arco di sei anni, dal 2016 al 2022, si è raddoppiato passando da 38 miliardi a 74 miliardi nel 2022. Con due osservazioni: la prima che è ancora al di sotto del potenziale e quindi la volontà di aumentare il flusso commerciale; l’altra è l’esigenza di un riequilibrio nello sviluppo dei rapporti commerciali di importazione-esportazione. Così come per gli investimenti, noi abbiamo molto a cuore quelli cinesi in Italia e incoraggiamo gli italiani in Cina che sono cresciuti in maniera molto veloce, sono arrivati a 15 miliardi nel 2023. Auspichiamo che anche quelli cinesi possano crescere velocemente e anche questi sono al di sotto del potenziale possibile”. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella incontrando a Pechino il premier Li Qiang.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA