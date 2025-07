Mattarella, serve risolutezza contro criminalità organizzata

agenzia

'La cooperazione internazionale nelle indagini è essenziale'

ROMA, 18 LUG – “La sfida della criminalità transnazionale è sempre più pervasiva e alla risposta degli Stati non sono consentite né distrazione né irresolutezza. Ne va della salute e del futuro delle nostre comunità. La cooperazione internazionale nelle indagini è essenziale per il contrasto alla criminalità organizzata e deve essere condotta rafforzando le istituzioni e gli ordinamenti posti dalla comunità internazionale a tutela dei cittadini, superando particolarismi e inappropriatezze, per promuovere un efficace coordinamento”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. “In occasione dell’incontro tra i magistrati impegnati in Europa e in America Latina nel contrasto del crimine organizzato transnazionale e nei relativi processi di illecita accumulazione patrimoniale, desidero far giungere il mio saluto. Pieno è l’impegno – sottolinea il capo dello Stato – della Repubblica Italiana nei confronti della realtà latino-americana. L’odierno Convegno si tiene a oltre trent’anni dalla uccisione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, il cui appassionato lavoro nel difendere strenuamente le istituzioni e i cittadini dalla violenza mafiosa è impresso in maniera indelebile nella coscienza collettiva italiana e internazionale”, conclude.

