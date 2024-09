Mattarella, servono ‘campioni europei’ di sovranità condivisa

agenzia

L'Europa deve poter competere a parità di condizioni

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 SET – “In tempi recenti basti pensare alla corsa all’allunaggio degli anni Sessanta; alla sfida per il controllo dell’Intelligenza Artificiale dei giorni nostri. La supremazia tecnologica è una componente rilevante nel rapporto tra Stati. Il trasferimento delle tecnologie tra Paesi è sempre stato un segno di fiducia e condivisione di crescita. In questa corsa, l’Europa deve poter competere a parità di condizioni e si impone, in questo senso, la capacità di dar vita a “campioni” europei, espressione di sovranità condivisa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a las Palmas al meeting Cotec.

