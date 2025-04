Mattarella sta bene, questa mattina ha letto i giornali

agenzia

'Ha letto i giornali sul suo iPad'

ROMA, 16 APR – Sergio Mattarella ha passato una notte tranquilla dopo l’impianto del pacemaker e già questa mattina ha letto i giornali sul suo iPad. Da quanto si è appreso il presidente della Repubblica sta bene ed è in attività. Ora saranno monitorate le sue condizioni ma in casi di questo genere le dimissioni dall’ospedale, il santo Spirito di Roma, avvengono entro le 48 ore dall’impianto. Quindi teoricamente già in giornata ma più probabilmente domani.

