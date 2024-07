Mattarella, vecchi protagonisti del mondo sono inadeguati

agenzia

Il pianeta ha bisogno di energie nuove

RIO DE JANEIRO, 18 LUG – “Vi è da pensare in termini innovativi: il mondo ha bisogno di energie nuove. I vecchi protagonisti non sono da accantonare ma sono insufficienti e inadeguati per i problemi globali che il mondo presenta. Hanno bisogno anche loro, come ne ha bisogno la comunità internazionale, di nuovi protagonisti. Questo è un discorso congiunto che Brasile e Italia intendono fare per arrivare a mantenere prospettive di pace, che per il Brasile e per l’Italia sono l’obiettivo principale di politica estera”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Centro Brasiliano per le relazioni internazionali di Rio de Janeiro

