Mattarella,coscienza ambientale dei giovani è risorsa essenziale

agenzia

Loro preoccupazione per il futuro del pianeta va considerata

ROMA, 22 MAG – “La preoccupazione dei giovani per il futuro del pianeta va guardata con considerazione: la loro coscienza ambientale, fondata su rispetto, responsabilità e impegno quotidiano, è una risorsa essenziale per una società più consapevole, che sappia custodire e valorizzare la ricchezza della biodiversità, nell’interesse dell’umanità”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del messaggio in occasione della giornata mondiale della Biodiversità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA