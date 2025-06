Mattarella,cresce protagonismo donne, bene in mondo di tensioni

agenzia

Portano "un'immane quantità di risorse ed energia"

ROMA, 27 GIU – “Ogni anno emerge un campionario di protagoniste di straordinario valore, un panorama di eccellenza che dimostra come sia sempre più avanzata la presenza femminile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario. Il capo dello Stato ha spiegato in un breve discorso quanto l’affermarsi delle donne nella società sia “conveniente per tutti, perchè quello che non è avvenuto in passato ha privato l’umanità di una immane quantità di risorse ed energie”. Per il presidente, “lo specifico femminile consente particolari elementi di vantaggi. Abbiamo tante preoccupazioni a livello internazionale, tensioni e lo specifico femminile crea speranze e aspettative maggiori e questo induce alla speranza che cresca il protagonismo delle donne”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA