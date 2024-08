Mattarella,Italicus è parte stagione stragista neofascista

agenzia

Società italiana e istituzioni seppero respingere quell'attacco

ROMA, 04 AGO – “Nella catena sanguinosa della stagione stragista dell’estrema destra italiana, di cui la strage dell’Italicus è parte significativa, emerge la matrice neofascista, come sottolineato dalla sentenza della Corte di Cassazione e dalle conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2, pur se i procedimenti giudiziari non hanno portato alla espressa condanna di responsabili.La società italiana e le sue Istituzioni seppero respingere quell’attacco alla convivenza civile grazie alla forza e alla coesione dell’unità della comunità nazionale, fondata sui principi della nostra Costituzione”dichiara in una nota il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

