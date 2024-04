Mattarella,la stampa libera è attaccata in molte parti del mondo

agenzia

Capo dello Stato ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

ROMA, 20 MAR – “Il valore dell’autonomia della stampa libera è sotto attacco in tante parti del mondo. Molti giornalisti pagano con la vita la loro indipendenza dai poteri, la loro ricerca di verità. Il ricordo di Alpi e Hrovatin suona anche impegno, a rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione, ovunque si manifestino”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

