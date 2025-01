Mattarella,tempi violenti, rinnovare il patto tra i popoli

agenzia

Auschwitz lega insieme passato e futuro,memoria e responsabilità

ROMA, 28 GEN – Ieri ad Auschwitz “abbiamo vissuto un evento storico, di straordinaria importanza, che tesse insieme, in un’unica tela, passato e futuro, memoria e responsabilità di oggi. Un evento che ha espresso anche il significato di rinnovare un patto tra le nazioni e i popoli che, in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, in cui la violenza, l’aggressione, l’inimicizia, la guerra sembrano voler prendere il sopravvento, accende una speranza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla celebrazione del ‘Giorno della memoria’ al Quirinale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA