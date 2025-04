Media, ‘a San Pietro Trump ha detto a Macron di non sedersi’

agenzia

Telegraph legge labiale.Fonti Parigi: 'Terza sedia a traduttore'

ROMA, 28 APR – Si è molto parlato del “mistero della terza sedia” messa e poi tolta da un prelato nei minuti in cui Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a San Pietro. Secondo un lettore labiale citato dal Telegraph, Trump avrebbe avvertito il presidente francese: “Non sei nel giusto qui, ho bisogno che tu mi faccia un favore, non dovresti essere qui” e si vede Zelensky annuire. Ma fonti diplomatiche francesi hanno chiarito che la sedia era destinata a un interprete e non al presidente francese e hanno minimizzato ogni tensione, sostenendo che “Macron ha visto Trump poco prima e ha visto anche Zelensky dopo”. Nella ricostruzione completa dell’incontro che resterà nella storia, si vede Trump, in abito blu, e Zelensky, in camicia e pantaloni neri, che si dirigono verso un angolo della chiesa dove funzionari vaticani in tonaca nera sistemano frettolosamente non due, ma tre sedie. Macron si avvicina e strige con forza la mano al presidente ucraino prima di sfiorare il braccio di Trump. A quel punto il presidente Usa tira a sé il presidente francese e dice: “Rallenta, lasciami portare…” e quel punto scompaiono dall’inquadratura. Per poi chiedere a Macron di lasciarlo solo a parlare con il leader ucraino. Ma fonti francesi smentiscono sostenendo che il presidente francese aveva “incoraggiato il presidente Trump a incontrare Zelensky” e che “Macron aveva parlato con Zelensky in anticipo per assicurarsi che si rivolgesse direttamente a Trump”. Durante il loro tête-à-tête, riporta ancora il Telegraph, Trump avrebbe iniziato la conversazione con Zelensky dicendo quanto fossero “disgustosi” gli attacchi della Russia contro i civili. Una fonte vicina ai colloqui ha affermato che l’impressione è che Trump “si senta quasi un po’ scottato dall’attacco di Putin ai civili a Kiev”, che gli fa “fare una figura un po’ stupida”. Secondo il lettore labiale, Zelensky avrebbe detto a Trump: “Vorrei che facessi così, ma non in questo modo”. A quel punto Trump avrebbe risposto: “È una strategia molto interessante, hai delle rassicurazioni”.

