Media, ‘scavi a Fordow, forse per estrarre uranio’

agenzia

Channel 12 interpreta così le immagini satellitari di Maxar

ROMA, 28 GIU – Iran international pubblica su X alcune immagini satellitari catturate da Maxar che sembrano mostrare macchinari per scavi e movimento terra al lavoro ieri nel sito nucleare iraniano di Fordow bombardato dagli Stati Uniti. Secondo il canale israeliano Channel 12, le immagini potrebbero mostrare tentativi di estrarre uranio per uso militare di cui finora non si è avuta traccia.

