Media, Trump in abito blu navy viola dress code al funerale

agenzia

Indipendent: 'Era richiesta il nero anche nella cravatta'

ROMA, 26 APR – Il presidente Donald Trump è stato accusato di aver infranto il dress code per il funerale di Papa Francesco indossando un abito blu navy, anziché il nero, durante la cerimonia in Vaticano. Lo riporta l’Indipendent. Il dress code per il funerale in Piazza San Pietro richiedeva che gli uomini indossassero un abito scuro con cravatta nera e un bottone nero sul risvolto sinistro. Alle donne è stato chiesto di indossare lunghi abiti neri, guanti e un velo. Anche l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il principe William avevano entrambi abiti blu ma più scuri e hanno attirato meno critiche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha indossato un abito formale ma un abbigliamento militare nero.

