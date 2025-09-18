Medioriente, Tajani: «Aderiamo a dichiarazione Onu su Stato Palestina»

Politica

Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio è ospite a un'iniziativa a Palermo

“Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell’ambito delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, nel corso di una iniziativa a Palermo, confermando l’adesione dell’Italia ad un percorso politico e diplomatico per la costruzione di uno Stato palestinese.

La questione migranti