Politica
Medioriente, Tajani: «Aderiamo a dichiarazione Onu su Stato Palestina»
Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio è ospite a un'iniziativa a Palermo
“Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell’ambito delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, nel corso di una iniziativa a Palermo, confermando l’adesione dell’Italia ad un percorso politico e diplomatico per la costruzione di uno Stato palestinese.
La questione migranti
«Il Mare Nostrum non deve essere più associato alle morti. Lavoriamo con i partner della sponda Sud per combattere le reti criminali dei trafficanti di esseri umani e per promuovere la crescita attraverso partenariati paritari, nello spirito anche del Piano Mattei». «L’Italia vuole essere lo snodo energetico dell’Europa nel Mediterraneo – prosegue – grazie a una rete di connessioni che ha nel nostro paese il proprio terminale. Anche per questo siamo protagonisti nel progetto del Corridoio economico e logistico Imec, la Via del Cotone, a cui le nostre imprese possono dare un contributo decisivo. Perché dove passano le merci, non passano le armi. Grazie al nostro forte impegno e al gioco di squadra, puntiamo a rendere l’Italia protagonista in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo», ha concluso Tajani. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA