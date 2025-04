Ong Mediterranea ai funerali del Papa accanto a suor Genevieve

L'omaggio

In piazza San Pietro anche una delegazione dell'Unhcr

C’è anche Mediterranea in piazza San Pietro per i funerali di papa Francesco. La delegazione dell’Ong, guidata da Luca Casarini, si trova accanto a suor Genevieve, la religiosa che da sempre si dedica all’assistenza di trans e prostitute e che nei giorni scorsi è stata immortalata in lacrime durante l’ultimo saluto al feretro di Bergoglio. In piazza San Pietro c’è anche una delegazione dell’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati e migranti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA