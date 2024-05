Mef avverte Todde, ‘sanità Sardegna a rischio commissariamento’

agenzia

La presidente riferisce ad alleati le interlocuzione col governo

CAGLIARI, 14 MAG – La sanità sarda sull’orlo del disastro: “Non solo da anni la Regione non invia i dati sul sistema sanitario sardo ad Agenas ma oggi nell’interlocuzione con il ministero dell’Economia e delle Finanze è emerso che da due anni non abbiamo la disponibilità dei bilanci di nessuna delle Asl, un profilo grave, sottolineato con forza dal ministero”. A dirlo è la stessa presidente della Regione Alessandra Todde al termine di un vertice di maggioranza convocato in Consiglio regionale alla vigilia della seduta di questo pomeriggio con il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche. La governatrice ha informato gli alleati sugli esiti delle interlocuzioni con il ministero che ha paventato anche una sorta di “commissariamento della sanità sarda”. “Abbiamo cercato di capire come affrontare la situazione disastrosa che stiamo ereditando – ha sottolineato Todde ai giornalisti -, non soltanto legata alla mancata presentazione dei bilanci di tutte le Asl sarde, che ci mette chiaramente in una situazione di fragilità nei confronti del Mef e del Governo, ma soprattutto anche per cercare di capire come dare delle risposte ai tanti cittadini che in questo momento le chiedono”.

