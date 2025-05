Meloni, 20/6 vertice a Roma con von der Leyen sul piano Mattei

agenzia

"Essenziale la sinergia con il Global Gateway Ue per l'Africa"

ROMA, 19 MAG – “Il 20 giugno abbiamo in programma di ospitare a Roma un vertice Piano Mattei-Global Gateway che co-presiederò con la presidente von der Leyen alla presenza di alcuni Stati africani coinvolti nel corridoio di Lobito assieme a Istituzioni finanziarie multilaterali per suggellare il lavoro svolto sinora e che sarà anche l’occasione per annunciare la conclusione di nuovi progetti”. Lo ha annunciato, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Cabina di regia del Piano Mattei, spiegando che nella relazione al Parlamento “ci siamo concentrati sull’internazionalizzazione del Piano” e ribadendo che “non si potranno mai raggiungere tutti i risultati più ambiziosi che ci siamo posti per la crescita inclusiva del Continente africano senza la collaborazione dei nostri partner”. “E in questo – ha aggiunto -, il lavoro comune con l’Unione europea e la creazione di sinergie con il Global Gateway europeo che ricordo ha impegnato 150 miliardi di euro per l’Africa, è un elemento essenziale”.

