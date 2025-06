Meloni a opposizioni, toni campagna elettorale fuori luogo

agenzia

"Non ho difficoltà a riferirmi a Trump o Netanyahu"

ROMA, 23 GIU – “Non voglio rispondere alle polemiche, ad alcune falsità a toni da campagna elettorale. Credo che percepiate come me la preoccupazione dei cittadini e non vogliamo dare l’impressione che siamo più interessati ad accusarci fra di noi che” all’interesse dell’Italia, “preferisco rimandare i toni della campagna elettorale”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, nelle repliche alla Camera. “Mi ha stupito – ha sottolineato la premier – la polemica su chi ho nominato o no nell’intervento. Quando scrivo una relazione non penso a chi devo citare ma alle risposte che devo dare. Non ci sono seconde ragioni. Non ho difficoltà a riferirmi a Trump o Netanyahu”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA