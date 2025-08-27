Meloni a San Patrignano, ‘avrete sempre il sostegno del governo’

agenzia

Agli ospiti della comunità di recupero, 'ho da imparare da voi'

RIMINI, 27 AGO – “Non volevo fare discorsi particolari, volevo dirvi grazie per questa bella accoglienza, a tutta la realtà di San Patrignano che non è la prima volta che visito. E’ una realtà, voglio dirlo a ciascuno di voi, che potrà sempre contare sul governo italiano”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando agli ospiti della comunità di San Patrignano a mensa per il pranzo, dove è andata dopo l’intervento al Meeting di Rimini per una visita definita “privata” dagli staff, ma che ha rivelato lei stessa dal palco. La premier, come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi, è stata accolta da calorosi applausi. “Voi – ha replicato ai presenti – avete applaudito me ma sono io che devo applaudire voi, siete persone che sono inciampate e si sono rimesse in piedi, e quando uscirete da qui voi avrete qualcosa da insegnare agli altri. Ci vuole una grande forza, un grande coraggio, una grande umanità per fare il percorso che state facendo. Sappiate che io sono una persona che deve imparare qualcosa da voi, in bocca al lupo per il vostro futuro”.

