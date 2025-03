Meloni a Schlein, no a Trump vuol dire fuori da Nato e G7?

agenzia

Chiarisca quale idea ha il Pd, se sta con Ue su truppe e armi

ROMA, 19 MAR – “Voglio chiedere alla collega Schlein che immagino interverrà così potrà chiarire” la posizione del Pd perché “non è chiarissima l’idea di Europa a cui si fa riferimento”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo il dibattito in vista del Consiglio europeo. Stare con la Ue, chiede la premier alla segretaria Dem, significa mandare le truppe in Ucraina “perché lo hanno proposto Macron e Starmer?”. E “quando dice che Trump non sarà mai niente di simile a un alleato che vuol dire che dobbiamo uscire dalla Nato, dal G7 che non dobbiamo avere rapporti bilaterali? Io penso che i paesi alleati non cambino in base a chi vince le elezioni”. E “non convince la proposta di acquisti di armi sul modello vaccini Covid” che “non è andato benissimo. I contratti sono stati secretati e vi ricordate come sono andate le cose”.

