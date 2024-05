Meloni a Stoltenberg, Nato affronti le sfide sul fianco Sud

agenzia

La premier si aspetta decisioni concrete al vertice di luglio

ROMA, 08 MAG – “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Al centro del colloquio i temi di attualità dell’agenda atlantica nel contesto della preparazione del Vertice NATO di Washington in luglio”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la premier “in particolare ha ribadito l’aspettativa italiana che a Washington possano essere adottate decisioni concrete in risposta alle sfide caratterizzanti il fianco Sud, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal Concetto Strategico della Nato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA