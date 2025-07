Meloni a Unione italiana vini, insieme vinceremo le sfide

agenzia

"Costruiamo misure e strumenti per qualità e competitività"

ROMA, 03 LUG – “Sono convinta che insieme riusciremo a vincere le sfide presenti e future sostenendo la filiera vitivinicola e salvaguardando quella sintesi unica tra cultura, persone e territori che rende grande la nostra agricoltura, i nostri prodotti e la nostra nazione”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato all’Assemblea nazionale di Unione italiana vini. “Grazie al lavoro che abbiamo portato avanti finora, stiamo costruendo un ventaglio di misure e un’offerta di strumenti in grado di migliorare la qualità dei nostri prodotti e la competitività dei viticoltori italiani – ha aggiunto -. Il traguardo che abbiamo fissato è duplice, consolidare i risultati raggiunti e proseguire il percorso di sviluppo di questo comparto straordinario”. “Voi rappresentate l’eccellenza italiana nel mondo e costituite il cuore pulsante di una filiera strategica per la nostra nazione”, ha sottolineato la presidente del Consiglio, rimarcando che “il 2024 è stato un nuovo anno da record per l’esportazione del vino italiano con un valore di oltre 8 miliardi di euro pari a oltre il 10% dell’export agroalimentare nazionale. Quello che ci rende orgogliosi è soprattutto la straordinaria varietà e qualità dei nostri vini, testimoniata da 528 certificazioni Dop e Igp che confermano il primato dell’Italia nel panorama internazionale. Si tratta di prodotti unici, in grado di raccontare la ricchezza dei nostri territori e della nostra cultura millenaria”. Meloni ha poi notato che “questo straordinario patrimonio si trova oggi ad affrontare nuove sfide in un mercato globale che è in continua evoluzione. Questo governo – ha assicurato – è al vostro fianco per rafforzare la filiera e renderla sempre più in grado di innovarsi senza perdere la propria identità e la propria tradizione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA