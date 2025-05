Meloni, accuse a polizia italiana semplicemente vergognose

agenzia

Dalla Commissione del Consiglio d'Europa "giudizi infondati"

ROMA, 28 MAG – “Le parole pronunciate dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, che accusano le Forze di Polizia italiane di razzismo, sono semplicemente vergognose. Tutti conoscono i numerosi episodi in cui agenti delle Forze dell’Ordine vengono aggrediti, spesso da immigrati irregolari, mentre svolgono il proprio dovere con coraggio, dedizione e rispetto della legge. Purtroppo non è la prima volta che alcuni organismi del Consiglio d’Europa – finanziato anche con i soldi dei cittadini italiani – si abbandonino a giudizi infondati, frutto di un approccio ideologico e di pregiudizi evidenti”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. “L’Italia – ricorda Meloni – fu, nel 1949, tra i dieci Stati fondatori del Consiglio d’Europa, nato nel dopoguerra per difendere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Eppure oggi quello spirito originario sembra smarrito, sostituito da dichiarazioni sempre più faziose e lontane dalla realtà. Noi continueremo a difendere chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza dei cittadini italiani. Con orgoglio”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA