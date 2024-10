Meloni ad Aqaba, al via l’incontro con il re di Giordania

agenzia

Poi la premier in Libano per incontrare Mikati e Berri

ROMA, 18 OTT – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta alla residenza reale di Aqaba dove incontrerà il re di Giordania Abdullah II, prima tappa della missione in Medio Oriente che in giornata proseguirà in Libano. Atterrata nella notte con un volo da Bruxelles, dove ha partecipato al Consiglio europeo, la premier avrà un incontro tête-à-tête con il sovrano giordano, al quale seguirà una colazione di lavoro. Al termine della visita in Giordania, la presidente del Consiglio partirà alla volta di Beirut, dove ha in programma un incontro con il primo ministro libanese Najib Mikati e poi uno con il presidente dell’Assemblea nazionale del Libano Nabih Berri.

