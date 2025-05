Meloni ai sindacati, oltre 1,2 miliardi per sicurezza sul lavoro

agenzia

"Discutiamo insieme le misure per tutelare lavoratori e datori"

ROMA, 08 MAG – “Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro che intendiamo destinare ad interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Risorse che, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Isi Inail 2024, portano ad oltre un miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per realizzare una serie di interventi concreti a tutela dei lavoratori e, di conseguenza, anche dei datori di lavoro”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, durante l’incontro governo-sindacati sulla sicurezza sul lavoro. “È un segno della nostra determinazione sul tema – ha aggiunto la presidente del Consiglio -. Intendiamo destinare queste risorse al finanziamento di una serie di misure che stiamo studiando e che vogliamo discutere insieme a voi, in questa sede ma anche nei tavoli tecnici successivi che potranno essere avviati con i Ministeri competenti. E ovviamente siamo qui anche per ascoltare le proposte che arrivano”.

