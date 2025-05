Meloni ai sindacati, uniamo gli sforzi su sicurezza sul lavoro

agenzia

'Vediamo le proposte senza pregiudizi, serve una alleanza"

ROMA, 08 MAG – “La ragione per la quale siamo qui oggi” è “unire gli sforzi, anche e soprattutto per radicare nella nostra nazione una solida cultura della sicurezza sul lavoro che sia capace di prevenire le troppe tragedie che continuano a ripetersi, spesso con le stesse dinamiche e le stesse cause”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al tavolo coi sindacati per la sicurezza sul lavoro. “La politica – ha aggiunto la premier – non ha tutte le risposte, l’ho detto in tante occasioni e lo ribadisco anche in questa sede, perché sono convinta che dal confronto e dal dialogo con i corpi intermedi della società – come sono appunto le organizzazioni sindacali – possano emergere le soluzioni migliori ai problemi che dobbiamo affrontare”. Meloni ha confermato che il governo vuole “ascoltare” le proposte dei sindacati “perché io penso che questa sia una di quelle materie che coinvolgono tutti e sulla quale bisogna riuscire a lavorare nel merito delle proposte, senza pregiudizi, non ho alcun tipo di pregiudizio sulle proposte che arriveranno. L’auspicio, mio personale e di tutto il Governo, è quello di dar vita ad un’alleanza tra Istituzioni, sindacati e associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell’Italia”.

